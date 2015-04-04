«الرى»: ضوابط لتوزيع واستخدام المياه الجوفية بمشروع المليون فدان

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى الانتهاء من وضع آليات وضوابط توزيع واستخدام المياه الجوفية فى مشروع استصلاح وزراعة المليون فدان, بما يضمن تنفيذ طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة, واقامة مناطق عمرانية مستقرة.

وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى, في تصريحات له اليوم السبت, إن الآبار التى يتم إنشاؤها تخدم 110 آلاف فدان بتوشكى, و50 ألف فدان بجنوب شرق منخفض القطارة, و50 ألفا جنوب منخفض القطارة, و100 ألف فدان بالفرافرة الجديدة “عين دلة”, و200 ألف فدان بالفرافرة القديمة, و50 ألف فدان بامتداد الداخلة, و40 ألف

> فدان بشمال سيوة, و200 ألف فدان غرب المنيا, و50 ألف فدان بامتداد شرق العوينات, و150 ألف فدان بالمغرة.

وشدد الوزير على أن الضوابط تتضمن حظر جميع أشكال الإسراف فى استهلاك مياه الرى, وقصر استخدام أنظمة الرى على “الرى المحورى” وحظر استخدام المياه فى الرى بالغمر وعدم تجاوز كمية المياه للفدان 3 آلاف متر مكعب كحد أقصى, وفرض رسوم على كميات المياه الجوفية الزائدة على هذه المقننات, بالإضافة إلى حظر استخدام المبيدات والتوسع فى الزراعة العضوية, التى لا تحتاج لأسمدة مدعمة.

كما تتضمن الضوابط إلزام المستثمرين بعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه, واقتصار زراعة محاصيل الأعلاف فى مساحة لا تتجاوز 5%, وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية, بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه فى هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الرى.

وكشف مغازى إنه تم ايضا وضع مجموعة من الضوابط, لاستخدام الطاقة المتجددة فى تشغيل الآبار الجوفية فى مشروع المليون فدان, للحد من إهدار الطاقة التقليدية ولحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة, مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء شبكة مراقبة للآبار وتركيب عدادات للمياه المستخرجة من الآبار, للتأكد من كميات السحب من المخزون الجوفى طبقا للمقننات المائية المعتمدة.