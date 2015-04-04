تعزيز الاستثمارات المصرية في رواندا بمجال مياه الشرب

أبرمت شركة ميتيتو الإمارات اتفاقًا مع هيئة المياه والصرف الصحي، لتلبية احتياجات العاصمة كيجالي من مياه الشرب علي أن يقوم بتنفيذ المشروع شركة ميتيتو مصر الممثل الإقليمي للشركة الأم في إفريقيا، وذلك في ضوء جهود توطيد العلاقات المصرية الرواندية التي تبذلها السفارة المصرية في رواندا، والتي كللت بالنجاح بمشاركة الرئيس الرواندي بول كاجامي في مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري، والذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015،

حضر مراسم توقيع الاتفاق “جيرمين كماياريس” وزير الدولة لشئون الطاقة والمياه، والدكتورة “نميرة نجم” سفير مصر في رواندا، والشيخ “صالح هابيمانا” سفير رواندا الجديد لدي القاهرة، كما شارك في الاحتفال كل من رئيس هيئة التنمية والاستثمار الرواندية، وممثلي وزارة المالية الرواندية، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وعمدة مدينة كيجالي، ومعتز غندور المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة متيتو، وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة من الجانبين المصري والإماراتي.

ويوفر المشروع 40 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب إلى هيئة المياه والصرف الصحي قابلة للزيادة لتصل إلي 60 ألف متر مكعب، باستثمارات تبلغ حوالي 55 مليون دولار، وينفذ من خلال شراكة القطاعين العام والخاص وبنظام الـ “PPP” وهي الأولى من نوعها في رواندا، وستتيح الفرصة لخدمة المجتمع الرواندي بشكل أفضل في العاصمة كيجالي وبعض المناطق الأخري المحيطة بها.

وأشارت كماياريس إلى أن رواندا تركز علي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتوفير البنية الأساسية لتلبي احتياجات وطموحات رواندا، عن طريق شراكة القطاعين العام والخاص، وأعربت عن سعادتها البالغة بالاستثمارات المصرية الإماراتية المشتركة في روانـدا. وأشار معتز غندور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمتيتو، أن الشركة مصممة علي تحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة ليس فقط لرواندا بل أيضاً لتمهيد الطريق ليصبح المشروع مثالاً يُحتذى به في جميع شراكات القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأفريقية جنوب الصحراء.

ومن المقرر أن تقوم شركة متيتو ببناء وتشغيل المحطة لمعالجة مياه نهر نيابارونجو أحد روافد نهر النيل لفترة تمتد لـ 27 عامًا، مما يسهم بشكل كبير في تحسين مستوي معيشة المواطن الرواندي.