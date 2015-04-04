وزارة الدفاع العراقية: مقتل 72 من عناصر داعش فى غارات للتحالف

أسفرت غارات طيران التحالف الدولى على مدينة بيجى ومحيطها، عن تدمير أكثر من 26 هدفا لتنظيم (داعش) الإرهابى ومقتل 58 إرهابيا، والتى تركزت على مراكز القيادة والسيطرة للتنظيم.. كما نفذت أربع طلعات جوية أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا وتدمير أحد مقرات داعش.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، أن غارات التحالف- التى ساندت القوات المسلحة العراقية فى تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالى العراق- استهدفت أيضا مخازن للعتاد وتجمعات الإرهابيين.

وأشارت إلى أن قيادة فرقة المشاة السابعة نفذت إحدى تشكيلات قيادة عمليات الجزيرة والبادية وبمشاركة قوات الشرطة الاتحادية والفوج التكتيكى عملية تعرضية فى مناطق تل سن الذيب والمروانية والجواعنة المحاذية لناحية البغدادى التابعة لمحافظة الأنبار.

وخلال العملية تم قتل العشرات من الإرهابيين من مختلف الجنسيات فضلا عن تدمير أوكارهم التى كانوا يستخدمونها ملاذا لهم، والهدف من تلك العملية إجهاض واستنزاف القدرات القتالية لتنظيم داعش الإرهابى وتجفيف منابعه، وقد اشرف على هذه العملية نائب قائد فرقة المشاة السابعة العميد الركن عبد الحسين سعود سوادى.

كما قتلت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد فى إطار عملية " الشهيد نجم السوداني" بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار وبمشاركة متطوعى "الحشد الشعبى" وأبناء العشائر، عددا من الإرهابيين وتدمير أحد مقراتهم شرق الكرمة.. كما دمرت سيارتين كان يستقلهما عناصر داعش ومركبة "همر" مفخخة كان يقودها انتحارى قبل وصولها إلى جسر "الشيحة"، وفككت 8 عبوات ناسفة.

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