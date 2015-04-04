"عفريت لكل مواطن".. عرض مسرحى لنقابة أطباء سوهاج على مسرح قصر الثقافة

تقيم، مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة سوهاج، نقابة الأطباء بسوهاج العرض المسرحى "عفريت لكل مواطن"، والذى تنظمه اللجنة الثقافية والإعلامية بالنقابة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية .

صرح بذلك الدكتور أحمد فوزى نقيب الأطباء بمحافظة سوهاج، مشيرا إلى أن العرض المسرحى يأتى فى إطار النشاط الثقافى لنقابة أطباء سوهاج، وأن العرض المسرحى من تأليف الكاتب لينين الرملى والمخرج ينا جورج، وذلك بالتعاون مع أطباء وأخصائيين ومجموعة من نزلاء مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، ويهدف إلى إزالة وصمة المرض النفسى فى مصر.