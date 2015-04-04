بالصور.. تعليم بنى سويف تكرم 56 طالبا من المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة

قام اليوم السبت، شعبان تمام عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، بتكريم 56 طالبا وطالبة من المتوفقين، وذلك فى الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

وكرم عكاشة 12 طالبا من مدرسة الثانوية الفندقية ببنى سويف، شرق النيل للفوز بالمركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسى 2014/2015 على مستوى قطاع القاهرة، وتم التصعيد للتصفية على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

كما تم تكريم الفائزين فى نهائى مسابقة (اقرأ) ضمن خطة الاستراتيجية للوزارة لتفعيل برنامج القرائية، حيث تم إجراء المسابقة على مستوى (المدارس /الإدارات /المديرية)، وهم "الطالب يوسف محمد عبدالمنعم مركز أول صف أول والطالبة رنا عماد الدين عبدالجواد مركز أول صف ثانى والطالب أحمد عبدالستار محمود مركز أول صف ثالث".

وأكد عكاشة خلال الاحتفالية على أهمية التفوق والانضباط فى المرحلة القادمة أساسى وهام، لأن مصر تحتاج إلى الجميع، مشيرًا إلى أهمية رعاية الطلاب، وأن التكريم هو رمز وقيمة فى حد ذاتها، وأن هناك من يشعر بأهمية هذا التفوق.



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ويلتقط الصور مع المتفوقين فى مشروع القرائية



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جانب من الحضور



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إحدى المتفوقات مع والديها



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جانب من الحضور



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أثناء تكريم الطلاب