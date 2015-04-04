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بالصور.. مديرية أمن الشرقية توزع هدايا على مرضى مستشفى الزقازيق القديم

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قام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة، ظهر اليوم السبت، بزيارة لمستشفى الزقازيق القديم.

وقالت العقيد أميرة فؤاد رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية الأمن، إن الزيارة جاءت بناءً على توجهات اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، فى إطار توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وأن الشرطة هى من نسيج المجتمع المصرى.

وشارك فى الزيارة كل من النقيب مها ماهر والنقيب هبة طارق عنتير والنقيب طارق هددود من قسم العلاقات العامة، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية على المرضى بأقسام القلب والعناية المركزة والعديد من الأقسام بالمستشفى.

وفى سياق متصل، أكدت العقيد أميرة فؤاد على استمرار الجولات والزيارات لتوطيد العلاقة بين الشرطة والمجتمع.

اليوم السابع -4 -2015
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وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى السجن القديم

اليوم السابع -4 -2015
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العقيد أميرة فؤاد رئيس قسم حقوق الإنسان أثناء توزيع هدايا على المرضى

اليوم السابع -4 -2015
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النقيب هبة طارق عنتر توزع الهدايا على المرضى

اليوم السابع -4 -2015
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النقيب طارق هدهود يوزع الهدايا على المرضى

اليوم السابع -4 -2015
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مع أحد المرضى أثناء توزيع الهدايا

اليوم السابع -4 -2015
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صورة النقباء مع العاملين والدكاترة بالمستشفى


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