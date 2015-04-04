أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط وكيل مدير مكتب بريد استولى على 80 ألف جنيه من حسابات العملاء بأسوان

Google+ Print
ضبط وكيل مدير مكتب بريد استولى على 80 ألف جنيه من حسابات العملاء بأسوان ضبط وكيل مدير مكتب بريد استولى على 80 ألف جنيه من حسابات العملاء بأسوان
نجحت شرطة البريد فى كشف ملابسات الاستيلاء على أموال عملاء أحد مكاتب البريد فى أسوان، وتبين أن وكيل مكتب البريد تلاعب فى حسابات التوفير، واستولى لنفسه على أكثر من 80 ألف جنيه، وبمداهمته تم ضبطه واعترف بجريمته، وسدد المبلغ قبل إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى رجال شرطة البريد معلومات بتلاعب وكيل مكتب بريد المضيق - التابع لمنطقة بريد أسوان فى حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب محل عمله.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين أن "بهاء . أ . م" 54 سنة، وكيل المكتب، تلاعب واستولى على مبالغ من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب بلغت 50 ألفا و346 جنيهًا، كما عمل إيداعات وهمية بأسماء بعض العملاء بقيمة 29 ألفا و988 جنيهًا واستولى على تلك المبالغ لنفسه بإجمالى 80 ألفا و334 جنيهًا.

بإخطار اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أمر بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وباستهدافه فى مأمورية ألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأعاد المبالغ المالية المستحقة بالإيصالات اللازمة، فتحرر له المحضر رقم 2 إدارة شرطة البريد لسنة 2015 وإرساله بالمتهم لقسم شرطة نصر النوبة لقيده وعرضه على النيابة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365