ضبط وكيل مدير مكتب بريد استولى على 80 ألف جنيه من حسابات العملاء بأسوان

نجحت شرطة البريد فى كشف ملابسات الاستيلاء على أموال عملاء أحد مكاتب البريد فى أسوان، وتبين أن وكيل مكتب البريد تلاعب فى حسابات التوفير، واستولى لنفسه على أكثر من 80 ألف جنيه، وبمداهمته تم ضبطه واعترف بجريمته، وسدد المبلغ قبل إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى رجال شرطة البريد معلومات بتلاعب وكيل مكتب بريد المضيق - التابع لمنطقة بريد أسوان فى حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب محل عمله.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين أن "بهاء . أ . م" 54 سنة، وكيل المكتب، تلاعب واستولى على مبالغ من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب بلغت 50 ألفا و346 جنيهًا، كما عمل إيداعات وهمية بأسماء بعض العملاء بقيمة 29 ألفا و988 جنيهًا واستولى على تلك المبالغ لنفسه بإجمالى 80 ألفا و334 جنيهًا.

بإخطار اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أمر بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وباستهدافه فى مأمورية ألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأعاد المبالغ المالية المستحقة بالإيصالات اللازمة، فتحرر له المحضر رقم 2 إدارة شرطة البريد لسنة 2015 وإرساله بالمتهم لقسم شرطة نصر النوبة لقيده وعرضه على النيابة.

>