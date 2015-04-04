تغيير النظارة الطبية كل عدة أسابيع من علامات مرض السكر

قد يصاب البعض بمرض السكر، لكن دون العلم بالإصابة بالمرض، ويظهر ذلك من خلال عدة علامات قد تظهر على العين.

وحول هذا يقول الدكتور عصام الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون أن هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لضعف مفاجئ فى الرؤية، يرجع ذلك إلى علامات الإصابة بمرض السكر، حيث يكون الشخص مصاب بالمرض دون أن يعلم وتظهر علاماته على العين كضعف فى الإبصار، وعند عمل نضارة طبية يحتاج الشخص لتغيير النضارة كل عدة أسابيع، نتيجة لعدم استقرار الرؤية وتغيير مقاسات العين بسبب المرض.

يشير د. عصام الطوخى أن السكر من أكثر الأمراض التى لها تأثير مباشر على العين وضعف الرؤية، فكلما ارتفع مستوى السكر فى الدم كلما كان تأثيره مضاعف على العين ومراكز الإبصار.

ينصح أستاذ طب وجراحة العيون الأشخاص الذين يتعرضون لمشاكل متكررة فى عدم الرؤية بالنضارة وتغييرها كل فترة، بضرورة الذهاب لطبيب العيون وتحديد السبب المؤدى لذلك ولا يجب أن يتم تجاهلها، ومن الضرورة أن تجرى التحاليل التى تحدد الإصابة بمرض السكر وتحديد نسبته فى الدم، وفى حالة الإصابة بالمرض يتم تلقى العلاج لتجنب أى مضاعفات من مرض السكر على العين كالإصابة بالمياه البيضاء.

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