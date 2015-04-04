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مهيار خضور يلجأ لعبد الحليم حافظ لتدبير "كذبة نيسان"

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مهيار خضور يلجأ لعبد الحليم حافظ لتدبير "كذبة نيسان" مهيار خضور يلجأ لعبد الحليم حافظ لتدبير "كذبة نيسان"

السبت 04-04-2015 17:23

أكّد الفنان السوري مهيار خضور أنّ ما تمّ نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بخصوص إصداره ألبوماً غنائياً سيُعيد من خلاله غناء تراث عبد الحليم حافظ، ليس إلّا كذبة نيسان.
وكانت الصّحفة الرسمية لخضّور قد كتبت في الأوّل من نيسان: "في أول تجربة غنائية لمهيار خضور سيصدر له "ميني ألبوم"، حيث سيؤدي ثلاث أغاني للمطرب الكبير عبد الحليم حافظ بتوزيع جديد، الألبوم الذي يحمل عنوان "القلب والروح" تم التعاون فيه مع أحد كبار الموزعين، سنوافيكم بالتفاصيل قريباً، أغاني العندليب الأسمر بصوت فارس الدراما العربية".
يُشار إلى أنّ الكثير من المواقع الإلكترونية السورية والعربيّة تناقلت خبر تحوّل خضّور من مجال التمثيل إلى الغناء، وصدّقت "كذبة نيسان".

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