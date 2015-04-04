فيلم سوري يفوز بجائزة أمريكية

دمشق_أروى الباشا

حاز الفيلم السوري "طابة أمل" للمخرج ميّار النوري الجائزة الثانية في مهرجان "برستيج" السينمائي في أمريكا.

يدور العمل حول المجتمع السوري بشكل عام والبساطة التي يتّسم بها، ويركّز على براءة الطفولة التي نحاول إيجادها في دواخلنا وحول الفرح الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بشتى الوسائل وبأبسط الطرق مهما صغرت.

الفيلم بمجمله يصوّر حالة العودة إلى النقاء الحقيقي والسعادة التي نعمل على امتلاكها وبثها في نفوسنا ونفوس الآخرين، من خلال تناوله الحرب في سوريا متوسّلاً لعبة كرة القدم بين فريقين، هم في الحقيقة أطراف النزاع في سوريا. ويمثل الفيلم دعوة إلى التعاون والحبّ وتقبّل الآخر.

يُعتبر مهرجان "برستيج" السينمائي حدثاً سنوياً لتكريم الأفضل في عالم السينما إخراجياً وإنتاجياً، ويستقبل جميع الأفلام، من المستويات كافة، ليتيح الفرصة أمام المخرجين الذين يبحثون عن الاعتراف بأعمالهم للظهور والتألق.

الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا، وهو الأوّل سورياً لميّار النوري، بعد أن أنجز ثلاثة أفلام، كان آخرها "التقاء العقول" (2013)، بالإضافة إلى مشروع تخرّجه "Being" الذي شارك في مهرجان"Action on Film" السينمائي الدولي.

درس ميّار النّوري الجرافيك في لندن، ثمّ سافر إلى فلوريدا لدراسة السّينما في جامعة "فول سايل"، وكانت له مشاركات ضمن عدّة أعمال سوريّة مثل "طالع الفضّة"، "الغربال"، "تعب المشوار..."

شارك في بطولة "طابة أمل"، عباس النوري، جهاد سعد، شكران مرتجى، نزار أبو حجر، ريمي سرميني، مهران نعمو، عوض القدرو، توليب أحمد ...