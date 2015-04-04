"الأيام الملتهبة" لا يثير جدلاً دينياً... و"البدانة" جديد منتظر

عبّر الفنان والمنتج عبدالله العامر عن استيائه الشديد ممّا يحدث في التلفزيون السعودي والدراما السعودية بشكل عام، معتبراً ما يحدث بمثابة تخدير وإحباط للمنتجين، مثلما هو ضياع لهويّة العمل السعودي.

وعن غياب العامر وعدم ظهوره خلال هذا العام في ساحة الإنتاج التلفزيوني، أكّد أنه منشغل بمعرض الكتاب من ناحية، وباليوم العالمي للمسرح من ناحية أخرى، حيث انتهى قبل أربعة أيام من إنتاج مسرحية بعنوان "أرض الإسمنت"، وحصل على تكريم من وزير الثقافة والإعلام شخصياً، كما أنه يستعدّ لإنتاج مسرحية نسائية بعنوان "البدانة"، وهي مسرحية تلامس الواقع الحالي للنساء اللواتي يعانين من السمنة المفرطة، بسبب كثرة الأكل وقلة الحركة.

ومن الجدير بالذكر أن العامر يحضّر لتصوير عمل "الأيام الملتهبة"، بعد شهر رمضان المبارك، الذي سيشارك فيه عدد من النجوم العرب والخليجيين، حيث سيناقش هذا العمل موضوع اختلاف الأديان بطريقة لا تثير جدلاً دينياً، وتتمثل الغاية منه بإثبات وتعزيز الأخوة بين الناس رغم اختلاف الأديان