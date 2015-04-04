أنجلينا جولي تكشف عن ملهمها

بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المبيض خوفاً من إصابتها بمرض السرطان، كشفت النجمة العالمية Angelina Jolie عن محاولة إحياء قصّة الأسير الأمريكي الشهير Louis Zamperini من خلال فيلم Unbroken، معتبرة أنّ لها نتائج أكبر من مجرد كونها عملاً يُضاف إلى سيرتها الذاتية.

Jolie البالغة من العمر 39 عاماً، والتي تألّقت مؤخّراً خلال توزيع جوائز Kids' Choice Awards، قالت في حوارها مع مجلة People الأمريكية إنّ الدروس التي استخلصتها بعد السيرة الذاتية لهذا الشخص ساعدتها كثيراً في مواجهة التحديات التي خاضتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت النجمة، التي عُرفت دائماً بجرأتها وأعمالها الإنسانية، أنّ التغييرات التي طرأت على حياتها بعد معرفة شخص مثل Louis ، تتلخّص بإدراك مدى القوة التي نمتلكها كأفراد، مؤكدةً أنها تشعر بأنها محظوظة لتمكّنها من إجراء العديد من المقابلات معه.

وأوضحت Angelina أنّ Zamperini ساهم في دعم معتقداتها، كما أنه علّمها التركيز على ما هو مهمّ، قائلة: "لقد استقيت منه الإلهام وسأواصل حياتي بما فيها من منعطفات".

يُشار إلى أن Angelina Jolie التي فقدت والدتها بسبب مرض السرطان، شجّعت الكثير من السيّدات والنجمات على الخضوع للعملية نفسها، وآخرهن كانت النجمة Kelly Osbourne التي أعربت عن نيّتها الخضوع لعملية استئصال المبيض خلال الأيام القليلة المقبلة.

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