بعد أن أنكرت حوارها معنا "سيدتي" تكشف فضيحة ادعاءات أحلام بالوثائق والصور

بيروت_ سيدتي نت

على الرغم من قيامها بشكر مجلة "سيدتي" عبر حسابها الخاص على "تويتر" وتنويهها بمصداقية المجلة حيث خصّت الزميل وليد عنتر الذي أجرى الحوار معها بالشكر، ولم تنس شكر الزميل عبد الرحمن الناصر الذي كان منسّق الحوار، فوجئنا مساء أمس بالفنانة أحلام تنكر الحوار جملة وتفصيلاً، وتؤكد أنّ المجلة لم تجر معها أي حوار، وأنّها اعتقدت أنّ الغلاف هو لتغطية المؤتمر الذي عقدته في دبي قبل أيام.

ولأنّ مصداقية "سيدتي" تبقى الأهم، نضع بين أيدي قرائنا الرسائل الهاتفية المتبادلة بين الزميل وليد عنتر والفنانة أحلام، منذ أن بدأ تنسيق الحوار إلى أن أجري وشكر أحلام للزميل، فضلاً عن إرسال مسؤولها الإعلامي صور الغلاف للمجلة على أن يكون لنا ردّ موسّع في "سيدتي" الأسبوع المقبل، نخبر فيه قراءنا بالتفاصيل كيف اتفقنا على الحوار، وكيف تمّ الحوار، ولماذا نفته الفنانة التي يبدو أنها انزعجت من نشر صورة لها داخل المجلة مع زميلة لها، ما دفعها إلى إنكار كل ما ورد على لسانها، في سابقة ليست الأولى من نوعها لدى بعض الفنانين، الذين يستسهلون الطعن في مصداقية الصحافة لأسباب شخصية، وفي سابقة للنجوم مع مجلة "سيدتي" المشهور لها بمصداقيتها ومكانتها وريادتها في عالم الصحافة المكتوبة.

ويبقى السؤال لأحلام المشهورة بتناقضها والتي تصرّح تصريحات وما تلبث أن تنفيها، وتصالح اليوم وتعادي غداً، هل ستصدقين اليوم كذبتك رغم ما نعرضه من براهين؟