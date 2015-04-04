محافظ القاهرة يتابع الأعمال الجارية بمحور مؤسسة الزكاة

تفقد جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة الأعمال النهائية في إنشاء كوبري مؤسسة الذكاء الذي تقيمه المحافظة لربط حي المرج بأحياء المطرية وعين شمس واستكمال محور مؤسسة الزكاة، والذي يعد من المحاور الهامة التي تنشئها محافظة القاهرة لخفض الحركة المرورية من الطريق الدائري وصولاً إلى ترعة مسطرد، مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على أحياء المرج والمطرية ومصر الجديدة وكامل المنطقة الشرقية.

وأشار المحافظ بأن كوبرى مؤسسة الزكاة سوف يتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه بخلاف إنشاء المحور ذاته بطول حوالي 17 كم بعرض حوالي 40 متر تقريبًا وإنشاء جزيرة وسطى وأرصفة وإنارة وأشجار ودهانات ولوحات إرشادية بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه أخرى، كما قامت المحافظة لاستكمال المحور بإزالة 3 بؤر عشوائية كانت تقع في منتصف الطريق، وكذالك عشش وحجرات صغيرة بمنزل الكوبرى ولاستكمال المحور تم شراء 10 فدان بمنطقة المؤسسة العقابية وإنشاء ألف وحدة سكنية بها تقريبًا ونقل سكان تلك البؤر العشوائية وسكان العشش إليها.

وأضاف المحافظ بأنه تم إنجاز 60% من الأعمال الحالية خلال الثمانية أشهر الماضية، حيث تم بدء العمل في هذا المشروع منذ 8 سنوات.

وخلال الجولة قام المحافظ بسحب رخص أكثر من 20 سيارة تسير عكس الاتجاه والانتظار فوق الأرصفة.

وشدد على رئيس حي المرج “عواد أحمد” بالتنسيق مع مرور القاهرة لتنظيم حملات مرورية في مواعيد غير محددة لإعادة الانضباط المروري لشوارع المرج ومحور مؤسسة الذكاء وعدم السماح قطعيًا بوجود إشغالات على جانبي الطريق مع دراسة إنشاء عدد من المطبات الصناعية المطابقة للمواصفات لتخفيف السرعة أمام الشوارع التي بها مدارس وتحديد أماكن لعبور المشاة بالتنسيق مع جهاز هندسة وتخطيط المرور بالقاهرة.

ورافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعواد أحمد رئيس حي المرج والمهندس أشرف فتحي مدير مديرية الطرق والنقل وعدد من قيادات المحافظة والشركة المنفذة للمشروع.