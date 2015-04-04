السيسى: سنتصدى بكل قوة لأى اعتداء على الخليج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمر لمدة 6 ساعات، لمتابعة تطورات الموقف الداخلى بمصر وسيناء وجهد القوات المسلحة لاستعادة الأمن فى سيناء ثم أعمال تأمين والسيطرة على كامل الحدود الغربية مع ليبيا الشقيقة 1200 كيلو، وأيضًا أعمال التأمين داخل الدولة نفسها، ومتابعة الأزمة فى اليمن وليبيا.

وأضاف الرئيس خلال كلمته عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن كل يوم تشهد مصر تحسنا واستقرارا وأمنا أكثر من السابق ولو تابعنا الأنشطة، التى تتم والإجراءات ومجابهتها نلاحظ أن كل يوم نحقق المزيد من النجاح والاستقرار والسيطرة فيما يخص مصر وأمنها من جانب الجيش والأجهزة المعاونة له.

وتابع الرئيس السيسى: "تطورات الأزمة فى ليبيا والوطن الأيام السابقة تسببت فى قلق كبير من الرأى العام فى مصر، لما نيجى نقول إحنا نقف وندافع عن أشقائنا العرب فهذا ليس فيه كلام، لأن مصر لن تتخلى عن أشقائها فى الخليج وليس فقط فى الخليج لأننا قادرون على كدا، ولن نتخلى عن أشقائنا سنقوم بالدفاع عنهم إذا تطلب الأمر ذلك، ولا يليق بينا أن تكون علاقتنا بهم أنهم وقفوا بجانبنا وفنقف بجوارهم، وإنما نقف بجانبهم حتى إذا لم تواتهم الفرصة للوقوف بجانبنا".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن كلامه تحيا الأمة العربية ليس كلاما يقال بل إرادة وفعل يمكن أن يتم لا يمكن أحد أن يقرب من الخليج لأنه جزء لا يتجزأ من أمننا سنتصدى له بكل قوة.

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