سيدتى.. الإكثار من شرب المياه أثناء الحمل يقيك من الولادة المبكرة

- الماء يحافظ على الجهاز الهضمى والعصبى للمرأة اثناء الحمل:

- 10 أكواب هى الحل الأمثل للمرأة أثناء الحمل:

- تعرف على أهمية الماء للمرأة الحامل:

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الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، لذلك تحتاج إلى المزيد من الاهتمام ومعرفة النصائح المهمة التى تتطلبها تلك الفترة.>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن شرب الماء بكثرة يعد من أهم النصائح التى يجب على كل امرأة الاهتمام بها، وذلك للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى والعصبى أثناء تلك الفترة الحيوية.>وتتابع د. علا، أنه ينصح بتناول 8 أكواب من الماء يوميًا للأشخاص العاديين، ولكن بالنسبة للمرأة أثناء الحمل فيجب أن تتناول 10 أكواب فى اليوم، وهذا يساعد على الحد من شعورها بارتفاع فى درجة حرارة جسمها.>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد الناجمة عن تناول المياه خلال فترة الحمل ومنها:>1- تناول الماء يساعد على التخلص من السموم المتراكمة فى الجسم.>2- يساعد على تنشيط الكلى.>3- يحافظ على نضارة البشرة ويحد من جفافها.>4- يخلصك من تورم القدمين وانتفاخهما، الذى يصيب الكثير من السيدات أثناء فترة الحمل.>5- تناول الماء يُشعر المرأة بالراحة النفسية ويحد من شعورها بالانفعال والإرهاق.>6- يعمل على تنظيم دقات القلب.>7- الماء يخلص الحامل من الإمساك.>8- تناول الماء يحد من فرص الولادة المبكرة.

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