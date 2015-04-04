محكمة النقض تقضى بإعادة محاكمة 10 متهمين فى "اقتحام قسم شرطة مدينة بدر"

قضت دائرة السبت "ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، نائب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن 10 متهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بالحبس سنتين فى قضية اتهامهم باستعمال القوة والترهيب والاعتداء على رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، وعدد من أفراد الشرطة بالقسم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بحبس 10 متهمين باقتحام قسم شرطة مدينة بدر والتعدى على رئيس مباحث القسم، لمدة عامين وانقضاء الدعوى بالتصالح لـ4 متهمين وبراءة 5 آخرين.

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