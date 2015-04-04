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إحالة مدير إدارة هندسية سابق بنجع حمادى للمحاكمة لإصداره تراخيص مخالفة

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إحالة مدير إدارة هندسية سابق بنجع حمادى للمحاكمة لإصداره تراخيص مخالفة إحالة مدير إدارة هندسية سابق بنجع حمادى للمحاكمة لإصداره تراخيص مخالفة
قررت المستشار نهلة ميخائيل، نائب مدير النيابة الإدارية بنجع حمادى، بإشراف المستشار أحمد عبد المولى، مدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، اليوم السبت، إحالة مدير الإدارة الهندسية بنجع حمادى سابقا، إلى المحكمة التأديبية بتهمة إصدار تراخيص لعدد من الأبراج بنجع حمادى خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون.

كانت النيابة قد باشرت التحقيقات فى الوقائع المقدمة ضد "عبد الرسول إ"، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بنجع حمادى سابقا والمتهم فيها بإصدار تراخيص لعدد من الأبراج بنجع حمادى خارج الحيز العمرانى، بالمخالفة للقانون والتغاضى عن أخرى لم تلتزم بالرسومات الهندسية.

وأفادت التحقيقات أن من هذه التراخيص المخالفة رخصة رقم 351 لسنة 2011 و269 لسنة 2012 ورخصة رقم 188 لسنة 2012 و133 لسنة 2012 وتعديلاتها و54 لسنة 2010 و106 لسنة 2012، حيث قررت النيابة إحالة المتهم للمحكمة التأديبية لاتخاذ اللازم حيال المتهم.

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مصر 365