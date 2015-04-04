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القبض على 11 من المتورطين فى مشاجرة سمالوط

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القبض على 11 من المتورطين فى مشاجرة سمالوط القبض على 11 من المتورطين فى مشاجرة سمالوط
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وحدة مباحث سمالوط من إلقاء القبض على 11 من المتورطين فى أحداث الشغب بقرية الجلاء التابعة لمركز سمالوط التى وقعت اليوم.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتمكن القوات بقرية الجلاء من ضبط 11 شخصًا من المتورطين فى إشعال أحداث العنف التى شهدتها قرية الجلاء من الطرفين وجارٍ ضبط وإحضار آخرين مشتبه فيهم.

كانت قرية الجلاء قد شهدت اشتباكات بسبب قيام مجهولين برشق سيارة يستقلها طالبات بالطوب والحجارة ما دعا ذويهم إلى الخروج من منازلهم لمعرفة سبب الاعتداءات التى حدثت دون مبرر، فوقعت اشتباكات بين الأهالى من الطرفين، وأسفر ذلك عن إصابة 9 من الطرفين إصابات سطحية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على الوضع وجارٍ ضبط باقى المتورطين فى الأحداث.


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