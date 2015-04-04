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النيابة تأمر بضبط نجار مسلح متهم بقتل زوجة صديقه لسرقتها فى البساتين

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النيابة تأمر بضبط نجار مسلح متهم بقتل زوجة صديقه لسرقتها فى البساتين النيابة تأمر بضبط نجار مسلح متهم بقتل زوجة صديقه لسرقتها فى البساتين
أمر أحمد عبد الحميد وكيل أول نيابة البساتين، وبإشراف المستشار شريف معتز رئيس النيابة، بضبط وإحضار نجار مسلح، لاتهامه بقتل زوجة صديقه، لسرقتها بالبساتين، كما صرحت النيابة بدفن الجثة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل خروج زوج الضحية وصعد إلى الشقة وقام بطعنها بسكين كان يخفيها فى ملابسه، حتى فارقت الحياة، لسرقة مصوغاتها الذهبية، إلا أن أصوات صراخها أيقظت زوجة ابنها فى الشقة المجاورة لها، ولاذ المتهم بالهرب .

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة "ص.أ" غارقة فى دمائها بداخل شقتها وبتكثيف فريق البحث التحرى تبين أن وراء الجريمة صديق زوج المجنى عليها " أ.ع" 28 سنة نجار.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يراقب منزل القتيلة من بعيد، حتى خرج زوجها وابنها للعمل، ثم صعد إليها بزعم السؤال عن زوجها، وبمجرد أن فتحت الباب دفعها أرضًا وقتلها لسرقة مجوهراتها، تم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة .

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مصر 365