5 سنوات سجنا لإخوانى متهم بالتخريب فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت "محمد.ص.م" 25 سنة فنى بالوحدة الصحية لقرية كوم العرب بمركز طما، وأحد أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى - بالسجن 5 سنوات غيابيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية إلى شهر بدائرة مركز طما عندما كانت نيابة طما وجهت تحت إشراف المستشار المحامى العام لنيابات شمال سوهاج - للمتهم فى سبتمبر 2014 الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والاشتراك فى مظاهرات بدون تصريح، وتنظيم المسيرات والتحريض على عدم دفع فواتير الكهرباء وقطع الطرق وإشعال النيران بالسكك الحديدية وسيارات الشرطة.