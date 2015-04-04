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30 أبريل .. الحكم في دعوى “عمرو دياب” ضد مذيع “إم بى سى مصر”

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30 أبريل .. الحكم في دعوى “عمرو دياب” ضد مذيع “إم بى سى مصر” 30 أبريل .. الحكم في دعوى “عمرو دياب” ضد مذيع “إم بى سى مصر”

قررت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار حسن عادل، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب ضد المذيع بقناة “إم بى سى ” ممدوح موسى يتهمه فيها بإذاعة تسجيلات صوتية له ، بدون إذن كتابي رغم إنذاره، إلى جلسة 30 أبريل الجارى للنطق بالحكم.

وطالب أشرف عبد العزيز محامى الفنان عمرو دياب بتطبيق مواد القانون رقم 309 مكرر و309 مكرر ا ، والمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهو نشر مسجل صوتى ومرئى بدون إذن.

وجاء بنص الدعوى أن فوجىء الفنان عمرو دياب بإعلان تم بثه على قناة “إم بى سى مصر” مفاده أنه سوف يتم إذاعة برنامج تحت مسمى “برنامج المفاجأة أيام فى حياة الهضبة” للمذيع ممدوح موسى ، وأن ذلك البرنامج تحدد لإذاعته على قناة “إم بى سى مصر” يوم الاحد 1 مارس الماضى الساعة 8 ونصف مساءً ، وحيث أن ما أعلن عن بثه هذا البرنامج سبق للفنان عمرو دياب إجراء ذلك الحوار معه منذ مدة تزيد عن عشر سنوات ولم يصرح للمذيع ممدوح موسى بإذاعة ذلك الحوار مطلقًا بأى طريقة كانت بوسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة إلا أنه فوجىء بالإعلان عن ذلك البرنامج على قناة “إم بى سى مصر” وتم استغلال صورة المطرب وصوته فى ذلك البرنامج.

وأضافت الدعوى أن عرض البرنامج دون رضاء وعلم الفنان أمر يخل بحقوقه وحرياته الشخصية الخاصة به وعرض هذا البرنامج بهذه الطريقة ينال من قدرة ويسىء إليه ويتعدى قطعًا على حقه فى احترام خصوصيته.

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