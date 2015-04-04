دراسة أمريكية: أغلب المصابين بالاكتئاب يتناولون مضادات لا يحتاجون إليها

حللت دراسة حديثة حالات الأشخاص الذين يتناولون مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (اس اس اراى).

وقد تم التوصل إلى أن 69% لا يلبون المعايير السريرية للاكتئاب، على الرغم من وصف الأدوية ومضادات الاكتئاب المعالجة لهم.

وأوضح الباحثون أن الغالبية العظمى من الذين يتناولون مضادات الاكتئاب قد لا يكونون فى الواقع بحاجة إليها.

وقد اكتشفت الدراسة أن ثلثى المرضى المشاركين بها بواقع 69% ممن يتناولون مضادات الاكتئاب لم يستوفوا معايير الاضطراب الاكتئابى، إلا أن مضادات الاكتئاب توصف للاضطرابات نفسية أخرى.

لكن الباحثين وجدوا 38% من أولئك الذين يتناولون الأدوية لم تستوف معايير اضطراب الوسواس القهرى، واضطراب الهلع، والرهاب الاجتماعى أو اضطراب القلق العام أيضا.

>