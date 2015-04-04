دراسة بلجيكية: كثرة تنظيف المنزل بالمبيضات يصيب الأطفال بأمراض معدية

تستخدم معظم الامهات المبيضات بكثرة للتنظيف داخل المنزل على أمل أن تساعد فى إزالة البكتيريا المسببة للأمراض وترك الأسطح لامعة.

لكن دراسة بلجيكية جديدة أوضحت انه بينما تقتل المبيضات الجراثيم بالفعل، فإنها قد تترك الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا أو التهاب اللوزتين أو غيرها من الأمراض المعدية.

ووجد الباحثون من مركز الصحة والبيئة فى بلجيكا علاقة بين الاستخدام الأسبوعى للمبيضات فى المنزل وزيادة عدد إصابة الأطفال بالعدوى، لاسيما التنفسية.

وخلص الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن التعرض السلبى للمبيضات ارتبط بارتفاع يصل إلى 20% لخطر الإصابة بالإنفلونزا خلال العام الماضى، كما أنه ارتبط بزيادة 35% فى خطر التهاب اللوزتين المتكرر.

ودرس الباحثون التأثيرات المحتملة للتعرض للمبيضات بين أكثر من تسعة آلاف من طلاب المدارس بين 6 و12 عاما فى هولندا وفنلندا وبرشلونة، وطلبوا من آباء الأطفال استكمال استبيان حول عدد مرات إصابة أطفالهم بالإنفلونزا والتهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية والتهاب قناة الأذن خلال السنة الماضية.

وأخذت الدراسة فى الاعتبار عوامل مثل التدخين السلبى فى المنزل ومستوى تعليم الوالدين واستخدام المبيضات فى تنظيف مدارس هؤلاء الأطفال من عدمه وغيرها من العوامل.

ووجد الباحثون أن عدد تكرار مرات إصابة الأطفال بهذه الأمراض جاءت مرتفعة وسط الأطفال الذين تستخدم المبيضات فى تنظيف منازلهم بصورة منتظمة فى الدول الثلاث.

وقال الباحثون إن أحد أسباب ذلك قد يعود إلى أن الخصائص المهيجة للمركبات التى تتولد أثناء عملية التنظيف بالمبيضات يمكن أن تسبب ضررا فى بطانة خلايا الرئة، مما يثير التهابات ويجعل من السهل على العدوى الدخول إلى الجسم.