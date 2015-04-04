لحواء.. انتبهى الأكلات السريعة تهدد قدرتك على الإنجاب

قد تلجأ الكثير من الفتيات إلى تناول الوجبات السريعة، التى لا تحتوى على قيمة غذائية، مما يؤثر على الصحة بشكل عام والقدرة الإنجابية.

وفى هذا السياق، يقول الدكتور أحمد التاجى أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة الأزهر، إن تناول الأكل غير الصحى الذى يحتوى على كميات كبيرة من الدهون كالوجبات السريعة يتسبب فى تراكم الدهون بالجسم، ويجعل الفتاة أكثر عرضة للإصابة بتكيس المبايض، الذى يساعد على إفراز هرمون الذكورة بنسبة كبيرة فى الجسم.

يضيف د. أحمد التاجى أن الابتعاد عن الأكلات، التى تحتوى على الألياف والفيتامينات الطبيعية، المتواجدة فى الفاكهة والخضروات، قد يتسبب فى تأخر الحمل، لأن الدهون عند تراكمها فى الجسم تسبب خللا فى الهرمونات الأنثوية مما يؤثر على المبيضين.

ويوصى أستاذ أمراض النساء والتوليد الفتيات بضرورة الإكثار من تناول الوجبات الصحية المتوازنة، وتناول الخضروات والفاكهة التى تحتوى على الألياف والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنها تساعد على رفع معدل حرق الدهون فى الجسم وتساعد على تنظيم الهرمونات وعملها بكفاءة.

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