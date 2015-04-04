دراسة أمريكية: تناول منتجات ألبان عالية الدهون يقلل فرص الإصابة بالسكر

توصلت دراسة طبية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون منتجات الألبان عالية الدسم، يواجهون انخفاضا ملحوظا فى فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

وقال أولريكا إريسكون أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة، إن الأشخاص الذين تناولوا منتجات الألبان أكثر عالية الدهون تقل فرص إصابتهم بمرض السكر النوع الثانى، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل بنسبة 23%، حيث ارتبط ارتفاع استهلاك اللحوم إلى زيادة خطر داء السكرى من النوع الثانى بغض النظر عن محتوى الدهون من اللحوم.

وعكف الباحثون على دراسة عادات الأكل بين 27,000 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 45 و74 عاما، ليتم تتبع عاداتهم الغذائية لنحو عشرين عاما.

وأشارت المتابعة إصابة نحو 10% من المشاركين فى الدراسة بمرض السكر النوع الثانى بواقع 2,860 شخص.

وقد لاحظ الباحثون استهلاك الأحماض الدهنية المشبعة المتواجدة فى الألبان كاملة الدسم ومنتجاتها، قد أسهمت بشكل فعال فى تقليل فرص الإصابة بمرض السكر مقارنة بالدهون المستهلكة من اللحوم.

وتشير النتائج المتوصل إليها -والمنشورة فى العدد الأخير من "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية"- إلى ضرورة اهتمام الأشخاص لنوعية وطبيعة الأطعمة المتناولة لإحداث توازن فى نظامهم الغذائى اليومى.