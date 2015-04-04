تراجع أعداد الوفيات بين الأطفال بعد جراحات القلب فى المملكة المتحدة

توصل باحثون بريطانيون إلى أن عدد الأطفال الذين يموتون بعد جراحات القلب فى المملكة المتحدة انخفض إلى النصف على مدى العقد الماضى على الرغم من ارتفاع عدد الحالات وتعقيدها.

وأوضح البحث الذى نشر فى مجلة "أوبن هارت" على الإنترنت أن النتائج تشير إلى أن التركيز يجب أن يتحول بعد ذلك إلى البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل وتحسين الصحة العامة وغيرها من القضايا مثل مواجهة أسباب اعتلال الصحة وتأثيرها على القدرات الوظيفية للأطفال.

وتابع الباحثون بيانات قدمت إلى المعهد الوطنى لأبحاث القلب والأوعية الدموية لجميع الأطفال دون سن 16 سنة بين عامى 2000 و2010 وتحليل أكثر من 36500 جراحة.

ويماثل ذلك أكثر من 30 ألف مريض، من بينهم 5 آلاف خضعوا لجراحتين أو أكثر.

وتوصل الباحثون إلى أن عدد الجراحات فى ارتفع من 2283 فى عام 2000 إلى 3939 فى عام 2009، بينما انخفض معدل الوفيات خلال 30 يوما من إجراء الجراحة من 4.3% إلى 2.6%.