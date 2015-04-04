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رئيس اتحاد التأمين : الصندوق العربي قادر على تغطية مخاطر الحرب

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رئيس اتحاد التأمين : الصندوق العربي قادر على تغطية مخاطر الحرب رئيس اتحاد التأمين : الصندوق العربي قادر على تغطية مخاطر الحرب

عبد الرؤوف قطب

قال عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين إن الصندوق العربي لأخطار الحروب يتخصص في تغطية الأخطار الناجمة عن الحروب وكذلك العنف السياسي.

وأشار  إلى أن صندوق قديم وتم تأسيسه منذ الثمنينيات وقادر على تغطية كافة المخاطر والخسائر الناتجة عن أحداث الحروب لقدرته العالية في تغطيات إعادة التأمين بجانب دعم الشركات لأعمال الصندوق.

وأضاف في تصريحاته لوكالة« ONA»  أن ممثلة في هذا الصندوق وأن بعض الشركات المصرية أعضاء في ذلك الصندوق، موضحًا أن أي شركة تأمين عربية يمكنها الانضمام لهذا الصندوق، مؤكداً على فاعلية الصندوق الواسعة وجدواه.

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أونا

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