السفيرة “نميرة نجم” تُقدم أوراق الاعتماد للرئيس الرواندي بول كاجامي

قدمت الدكتورة نميرة نجـم سفير جمهورية مصر العربية في رواندا أوراق اعتمادها إلي الرئيس الروانـدي بول كاجامي، وبحضور Louise Mushikiwabo وزيرة الخارجية والتعاون الرواندية.

شكرت السفيرة نميرة نجم الرئيس علي استقباله بمناسبة بداية عملها في رواندا، كما نقلت لسيادته تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرةًً إلي أولوية العلاقات المصرية في دول القارة الأفريقية، خاصةً دول حوض النيل لدي السيد الرئيس والحكومة المصرية.

من جانبه، أشار الرئيس كاجامي إلي أنه قد زار مدينة شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ بمصر، خلال الفترة من 13 إلي 15 مارس 2015، حيث أشاد بالمؤتمر الاقتصادي وبما حققته مصر من إنجازات كبيرة خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر، والذي شارك فيه العديد من قادة دول العالم، والعديد من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال في كافة المجالات، كما أعرب عن إعجابه بأن العالم أجمع ذهب لشرم الشيخ لدعم مصر والاقتصاد المصري، خاصةً الدول العربية.

نوه كاجامي إلي لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تم خلاله تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والذي علي أثره سيتم إعادة افتتاح السفارة الرواندية، كما طلب من السفارة المصرية دعمهم في جذب الاستثمارات المصرية إلي رواندا.

من جانبها، أكدت السفيرة نميرة نجم علي ترحيب الحكومة المصرية بقرار إعادة فتح السفارة الرواندية بالقاهرة، والذي سيساعد علي دفع وتعميق العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا، كما تناولت مجمل أوجه ومجالات التعاون الثنائي المستقبلية بين البلدين ومنها تعزيز التعاون في مجال الصحة، والتعليم، والتدريب الفني والمهني Vocational Training، وتعميق التعاون العسكري والأمني من خلال افتتاح المكتب العسكري المصري بكيجالي، وتعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار بين مصر ورواندا.

وأكدت علي أنه أحد أولويات عملي هنا، وأشرت إلي لقاءاتي مع عددٍ من رجال الأعمال في مصر قبل قدومي لرواندا لتشجيعهم علي زيادة الاستثمارات هنا، خاصةً في ضوء توفير رواندا لبيئة خصبة للاستثمار، والانخفاض الكبير في معدل الفساد بها.

في سياق متصل، أشارت نجم إلي الاتفاق الموقع أمس 31/3/2015 بين هيئة المياه والصرف الصحي الرواندية (WASAC) وهيئة التنمية والاستثمار الرواندية (RDB) ووزارة البنية التحتية لشراء المياه مع شركة كيجالي للمياه (Kigali Water)، وهي شركة رواندية مسجلة ومملوكة بالكامل لشركة ميتيتو (Metito)، المتخصصة في تحلية وإدارة المياه والتي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، ويقع مقرها الإقليمي لأفريقيا بمصر.

وأشارت إلي أنه وباكتمال المشروع سيوفر 40 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب إلى هيئة المياه والصرف الصحي، وأن شراكة القطاعين العام والخاص (PPP) هي الأولى من نوعها في رواندا، وستتيح لـ WASAC فرصة خدمة المجتمع الرواندي بشكل أفضل، وأن هذا المشروع يتماشى مع سياسة وأهداف الحكومة الرواندية وإستراتيجية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر (EDPRS-2)، لتحقيق هدف الحصول على المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي وتحسين جودة المياه المستخدمة والتي سيوفرها القطاع الخاص.

وأدلت نجم عقب مقابلة الرئيس لوسائل الإعلام الرواندية حول أهم ما تضمنه اللقاء، وحول العلاقات الثنائية المصرية الرواندية، مشيرة إلي أن إعادة افتتاح سفارتهم بالقاهرة وتواجد سفير بالقاهرة سيساعد بشكل كبير في تدعيم العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأشارت إلي الاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وأن مصر تتفهم جيدا الحاجة الماسة لدول المنابع في التنمية، وأنه علي دول المنابع تفهم حاجة مصر واعتمادها الكامل علي مياه نهر النيل، والتي تمثل الحياة بالنسبة للمواطن المصري، واستعرضت عدداً من التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين.