استدعاء ميسي للقاء سيلتا فيجو..وماسكيرانو وألبا خارج القائمة

(إفي): استدعى المدير الفني لنادي برشلونة لويس إنريكي المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تغلب على مشكلاته البدنية، للمباراة التي تقام غدا الأحد امام سيلتا فيجو، والتي يغيب عنها خافيير ماسكيرانو الموقوف وجوردي ألبا المصاب.

ولا تشمل قائمة الفريق الكتالوني لمبارة الغد كذلك المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، الذي مازال يتعافى من إصابته.

كما استبعد لقرار فني الحارس الثالث جوردي ماسيب والظهير البرازيلي دوجلاس بيريرا.

وتضم قائمة برشلونة لمباراة غدا كل من مارك أندريه تير شتيجن، وكلاوديو برافو، ومارتين مونتويا، وجيرارد بيكيه، وإيفان راكيتيتش، وسرجيو بوسكيتس، وشابي هرنانديز، وبيدور رودريجيز، وأندريس إنيتسا، ولويس سواريز، وليونيل ميسي، ونيمار، ورافينيا ألكانتارا، ومارك بارترا، وسرجيو روبرتو، وأدريانو كوريا، وداني ألفيش وجيريمي ماتيو.