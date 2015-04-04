بالفيديو - مدافع أرسنال تسحق ليفربول برباعية

ثأر أرسنال من هزيمته أمام ليفربول الموسم الماضي 5-1 بعد أن سحق ضيفه الريدز برباعية مقابل هدف في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل أرسنال نتائجه الرائعة مؤخرا بعد أن حافظ على سلسلة انتصاراته إذا حقق الفوز السابع على التوالي وهو التاسع له في أخر 10 مباريات بالدوري.

وبدأ أرسنال المباراة سريعا إذ أهدر فرصتين محققتين في أول 5 دقائق عن طريق كازورلا ورامسي لكن مينيوليه تصدى لهما.

ثم تراجع أصحاب الأرض قليلا وكاد ليفربول أن يسجل في الدقيقة 17 بعد انفراد من ماركوفيتش الذي مرر لستيرلنج زميله لكنها كانت أطول من اللازم.

وفي الدقيقة 37 استطاع الظهير الأيمن هيكتور بيليرين أن يضع أرسنال في المقدمة بعد أن اخترق من الناحية اليمنى وسدد بيسراه في الشباك.

وبعدها بـ3 دقائق أضاف ميسوت أوزيل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة حصل عليها من خارج منطقة الجزاء ليحولها في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول أنهى أليكسيس سانشيز حفلة الأهداف بطريقة رائعة بعد أن راوغ كولو توريه وسدد بقوة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني هدأ أداء أرسنال وحاول ليفربول اختراق دفاعات أصحاب الأرض حتى حصل ستيرلنج على ضربة جزاء حولها هندرسون بنجاح في الدقيقة 76.

وقبل نهاية المباراة أضاف الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الرابع لأرسنال بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة يحتل بهم المركز الثاني فيما تجمد رصيد ليفربول عند 54 نقطة في المركز الخامس.

شاهد أهداف المباراة