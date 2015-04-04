خصم شهر لوكيل حسابات لسبه عاملى الإدارة التعليمية بقوص فى قنا

أرسلت النيابة الإدارية برئاسة المستشار على فزاع مدير النيابة، والمستشار إسلام مقلد؛ قرارات المحكمة التأديبية ضد وكيل حسابات الإدارة التعليمية بقوص وأخصائى التغذية بمدرسة الطوابية الابتدائية المشتركة بإدارة قنا التعليمية ومشرف مركز المعلومات بالوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، وذلك لتنفيذ قرارات المحكمة التأديبية حيالهم لارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون.

كان فرع الدعوى التأديبية بإشراف المستشار أحمد أبو دقة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، قرر بخصم أجر شهر من مرتب وكيل حسابات الإدارة التعليمية بقوص ندبا من المديرية المالية لتعدية لفظا على العاملين.

جاء ذلك بعد أن باشر المستشار على مصطفى على وكيل النيابة الإدارية التحقيقات فى اتهام "طه.م.ح" وكيل حسابات الإدارة التعليمية بقوص ندبا من المديرية المالية بقنا بالتعدى لفظيا على العاملين بالإدارة أثناء العمل.

تم إحالة القضية برئاسة مدير النيابة المستشار محمد النجار سيد، إلى المحكمة التأديبية فى القضية التى حملت رقم 290 لسنة 2014 قنا مركز ثان ودعوة تأديبية رقم 284 لسنة 22 ق قنا.

كما قضت الدعوى بخصم أجر شهر كامل من راتب "حسن.م.ع" أخصائى التغذية بمدرسة الطوابية الابتدائية المشتركة بإدارة قنا التعليمية وخصم نصف شهر "محمد.ع.م" مشرف مركز المعلومات بالوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو لمركز ومدينة قنا لقيام المتهم الأول بالجمع بين وظيفتين حكوميتين خلال الفترة من 25 ديسمبر 2011 وحتى 9 يونيو 2013 بالمخالفة للقانون، وأهمل المتهم الثانى متابعة أعمال الأول، مما سهل له اقتراف المخالفة التأديبية فى القضية التى حملت رقم 351 لسنة 2013 قنا قسم ثان، ودعوى رقم 11 لسنة 23 ق.