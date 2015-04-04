"أورمان" كفر الشيخ تزف 20 عروسا وعريسا من الأيتام

نظمت جمعية الأورمان يوما ترفيهيا، اليوم، فى كفر الشيخ، بمناسبة يوم اليتيم داخل الساحة الرياضية للقوات المسلحة.

وقال العميد علاء نجم مدير فرع جمعية الأورمان، بكفر الشيخ، إن الساحة الرياضية استقبلت 350 طفلاً، ويشهد الاحتفال افتتاح معرض ملابس للأيتام، وتقديم العديد من الفقرات الفنية.

وأضاف مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن المحافظ أسامة عبد الواحد سيحضر فى الخامسة مساءً، حفل زفاف 20 من الأيتام، ومن المقرر أن يُسلم 3000 جنيه لكل زوجين، إلى جانب تكريم 15 طفلاً، من حفظة القرآن الكريم.