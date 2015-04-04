صحيفة أمريكية : السيسي زعيم نادر أنقذ مصر من انقلاب نفذه مرسي

كتب: ثروت منصور

علقت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على قرار الرئيس باراك أوباما تسليم مصر طائرات أف 16 ودبابابات أبرامز وصواريخ هاربون بأنه خطوة تساعد على تحسين العلاقات مع حليف يساعد في الاستقرار منطقة متوترة بين المتشددين السنة والشيعة.

وقالت الصحيفة إن إيقاف المساعدات العسكرية لمصر العام الماضي أدى إلى لجوء مصر إلى الصين وروسيا للحصول على أسلحة جديدة مضيفة أن موسكو وبكين كانتا سعيدتين بأن يحلان محل واشنطن كحليف للقاهرة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انقذ مصر من انقلاب إسلامي كان ينفذه الرئيس المعزول محمد مرسي مضيفا أن السيسي يواصل حملته للقضاء على الإرهاب في سيناء وباقي المدن.

واكدت أنه فهم أن مصر بحاجة إلى نمو اقتصادي أسرع بكثير لتوفير فرص عمل لملايين الشباب وأوقف تدفق الأسلحة الإيرانية مشيرة إلى أنه زعيم نادر طالب رجال الدين الإسلامي بتجديد الخطاب الديني.

وقال السيسي للمراسل الصحيفة بريت ستيفنز في لقاء ماضي أن حسني مبارك، بقي فترة طويلة جدا بالحكم وهذا أحد الأسباب التي خلقت غضب شعبي أطاح به.

وأوضحت ألصحيفة أن الولايات المتحدة نأمل أن السيسي أن يكون حاكما أكثر حكمة ويشجع التحرر الاقتصادي، مع مرور الوقت، يعطي فرصة لمؤسسات المجتمع المدني التي تساعد في الانتقال إلى الديمقراطية .