أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صحيفة أمريكية : السيسي زعيم نادر أنقذ مصر من انقلاب نفذه مرسي

Google+ Print
صحيفة أمريكية : السيسي زعيم نادر أنقذ مصر من انقلاب نفذه مرسي صحيفة أمريكية : السيسي زعيم نادر أنقذ مصر من انقلاب نفذه مرسي

الرئيس عبدالفتاح

كتب: ثروت منصور

علقت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية  على قرار الرئيس باراك أوباما تسليم طائرات أف 16 ودبابابات أبرامز وصواريخ هاربون  بأنه خطوة تساعد على تحسين العلاقات مع حليف  يساعد في الاستقرار منطقة متوترة بين المتشددين السنة والشيعة.

 

وقالت الصحيفة إن إيقاف المساعدات العسكرية لمصر العام الماضي أدى إلى لجوء مصر إلى الصين وروسيا للحصول على أسلحة جديدة مضيفة أن موسكو وبكين كانتا سعيدتين بأن يحلان محل واشنطن  كحليف للقاهرة.

 

وأكدت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انقذ مصر من  انقلاب إسلامي كان ينفذه الرئيس المعزول محمد مرسي مضيفا أن السيسي يواصل حملته للقضاء على الإرهاب في سيناء وباقي المدن.

واكدت أنه فهم أن مصر بحاجة إلى نمو اقتصادي  أسرع بكثير لتوفير فرص عمل لملايين الشباب وأوقف تدفق  الأسلحة الإيرانية  مشيرة  إلى أنه زعيم نادر طالب رجال الدين الإسلامي بتجديد الخطاب الديني.

وقال  السيسي للمراسل الصحيفة  بريت ستيفنز في لقاء ماضي أن حسني مبارك، بقي فترة طويلة جدا بالحكم  وهذا أحد الأسباب التي خلقت غضب شعبي أطاح به.

وأوضحت ألصحيفة أن الولايات المتحدة نأمل أن السيسي أن يكون حاكما أكثر حكمة ويشجع التحرر الاقتصادي، مع مرور الوقت،  يعطي فرصة لمؤسسات المجتمع المدني التي تساعد في الانتقال إلى الديمقراطية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم