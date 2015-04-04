أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الآثار يشارك في معرض “إله واحد – تركة النبي إبراهيم على النيل” بألمانيا

Google+ Print
وزير الآثار يشارك في معرض “إله واحد – تركة النبي إبراهيم على النيل” بألمانيا وزير الآثار يشارك في معرض “إله واحد – تركة النبي إبراهيم على النيل” بألمانيا

الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار

شارك الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، في افتتاح معرض “إله واحد – تركة النبي إبراهيم على النيل”، الذي ينظمه المتحف المصري في برلين خلال الفتـــرة من 2/ 4 – 13 / 9 / 2015، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على التعايش السلمي بين أتباع الديانات السماوية الثلاث في ، من خلال إلقاء الضوء على مظاهر التسامح بين أبناء مصر على اختلاف دياناتهم وتعايشهم سوياً على مدى قرون.

ويضم المعرض 250 قطعة أثرية مصرية من العصر الروماني إلى العصر الفاطمي، تم تجميعها من عدة متاحف ألمانية، واستعارتها من المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف جامعة كامبريدج ومتاحف أخرى. ويبرز المعرض عدد من المعتقدات المتشابهة بين أتباع الديانات الثلاث، بالإضافة إلى تشابه بعض أنماط الحياة مثل التشابه في الاحتفالات الدينية وكتابة نص قرآني باللغة العبرية تقديساً له، وصناعة أنسجة تحمل رموزاً للديانات الثلاث على أيدي نفس الحرفيين، وتشارك الأطفال في اللعب، والتكاتف بين أبناء مصر على اختلاف دياناتهم وتشاركهم في المأكل والعمل وأماكن السكن.

وألقت الدكتورة زايفريد مدير المتحف المصري في برلين كلمة في افتتاح المعرض بدأتها بالتأكيد على أن مصر متفردة وتختلف عن غيرها من الدول، مشيرة إلى احتضان مصر لأتباع الديانات السماوية الثلاث واستضافتها لأتباع ديانات أخرى غيرها على مدى قرون، وتعايش هؤلاء جميعاً في سلام، وتشابه أنماط معيشتهم، ولا يبدوا بينهم أي اختلاف إلا في مكان أداء الصلاة، وأشارت إلى أن ما تعرض له المسيحيون الأقباط في مصر من اضطهاد وتعذيب على يد الرومان لم يتعرضوا له على أيدي المسلمين.

وألقى وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى كلمة وجه فيها الشكر لمدير المتحف المصري لتنظيم هذا المعرض وإخراجه بهذا الشكل. وحظيت زيارة وزير الآثار ومشاركته في افتتاح المعرض باهتمام إعلامي واضح، وأجرى الوزير خلالها عدة لقاءات إعلامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم