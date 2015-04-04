الأمن الوطني يضبط 4 قيادات إخوانية متهمة بتمويل العمليات الإرهابية بالسويس

ألقى ضباط الأمن الوطني فى السويس، اليوم السبت، القبض على أخطر 4 من قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية فى السويس، بتهمة تمويل عمليات التخريب ومحاولات استهداف قوات الشرطة فى السويس وحرق السيارات التابعة للجهات الحكومية.

كانت التحريات والمعلومات الأمنية توصلت إلى قيام المتهمين الأربعة بالاشتراك بالتخطيط والتمويل للعمليات الارهابية فى السويس والتي تستهدف حرق واتلاف المركبات العامة ومحولات الكهرباء، واستهداف سيارات الشرطة، وسيارات الضباط واسرهم.

وكشفت المعلومات الأمنية تورط المتهمين الأربعة فى عملية تخريب وحرق 9 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول.

وأشار مصدر أمني أن المتهمين هم ” خالد . ص . أ ” وشهرته ” الدكتور ” لقيامه بالتخطيط للعمليات وتحديد أوقات التنفيذ ومهام كل فرد مشارك فيها، و” على . ح ” و ” هاني . د ” و ” شوقي . ج ” والذين يوفرون الأسلحة والمواد الحارقة ويمدوا بها العناصر الارهابية المنفذه للعمليات.

وقال المصدر، إن مناقشة المتهمين كشفت انهم يستغلون أموال القيادى الإخواني المحبوس ” احمد مراد ” وشهرته” خيرت الشاطر السويس ” لما كان ينفقه من أموال لدعم الجماعة وأفرادها خلال الثورة عن طريق بناء وحدات سكنية وزاد نشاطه عقب تولي المعزول رئاسة مصر، واستغل امواله بعد 30 يونيو فى العمليات التخريبية فى السويس .