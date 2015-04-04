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حبس المتهم بدهس فتاة أمام سينما بالسويس 3 سنوات مع النفاذ

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حبس المتهم بدهس فتاة أمام سينما بالسويس 3 سنوات مع النفاذ حبس المتهم بدهس فتاة أمام سينما بالسويس 3 سنوات مع النفاذ
أصدرت محكمة جنح السويس ظهر اليوم، قرارا بحبس "مصطفى. ل" 28 سنة 3 سنوات، مع النفاذ فى واقعة قيامه بدهس فتاة بسيارته أمام سينما بمنطقة بور توفيق وفر هاربا منذ 4 أسابيع.

قال بهاء الهنداوى، أحد محامى أسرة الفتاة المتوفاة لـ"اليوم السابع"، إن قرار المحكمة أثلج صدورهم وهو أسرع حكم قضائى فى هذه الوقائع، موضحا أن قرار الحكم على المتهم 3 سنوات مع النفاذ هو الحكم الأول من نوعه، ورسالة لكل من تسول له نفسه بالقيادة بسرعة متهورة والتعدى على حريات المواطنين وقتلهم بسبب السرعة الجنونية.

كانت قد تمكنت مديرية أمن السويس منذ فى 20 مارس الماضى من ضبط قائد السيارة الذى قام بدهس فتاة أمام سينما رينيسانس مما أدى إلى مصرعها فى الحال وعقب ذلك فر المتهم هاربا.

كان قسم شرطة السويس قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بفتاة أمام سينما رينسانس، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة بفتاة تدعى "آلاء. ذ. ح" 17 طالبة بالصف الأول الثانوى ومقيمة بحى فيصل، وتوفيت متأثرة بإصابتها فور وصولها لمستشفى السويس العام.

على الفور أمر اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، بعمل فريق بحثى لضبط المتهم بالواقعة، حيث أمكن الاستدلال على شاهد رؤية للواقعة ويدعى "أحمد. ى. ع" 28 سنة موظف بشركة عتاقة للزيوت، وبسؤاله قرر أنه شاهد سيارة ماركة "BMW "- سماوى اللون يقودها شاب وتحمل رقم ب ر ر 143 ، تسير بسرعة فائقة اصطدمت بالمتوفاة وفرت هاربة.

تمكن العميد محمد والى رئيس مباحث المديرية، من ضبط قائد السيارة، وتبين أنه يدعى "مصطفى. ل. أ" 28 سنة مهندس كهرباء ويقطن حدائق القبة بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم عرضه على النيابة التى تباشر التحقق.

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مصر 365

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