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تجديد حبس 4 إخوان 15 يوما بعد ضبط متفجرات بحوزتهم بالغردقة

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تجديد حبس 4 إخوان 15 يوما بعد ضبط متفجرات بحوزتهم بالغردقة تجديد حبس 4 إخوان 15 يوما بعد ضبط متفجرات بحوزتهم بالغردقة
جددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر اليوم السبت، حبس 4 من عناصر الإخوان الإرهابية ضبط بحوزتهم كمية من المتفجرات بإحدى الوحدات السكنية بحوزتهم شمال الغردقة وانفجرت قنبلة أدت إلى بتر ذراع أحدهم.

تفاصيل الواقعة تعود ليناير الماضى، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من العناصر الإرهابية بعد انفجار قنبلة بدائية الصنع فى إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الفيروز شمال الغردقة، بترت ذراع أحدهم ونقلوه لمستشفى الجونة وفروا هاربين، وتم ضبط أحدهم بمطار الغردقة والآخر بمستشفى الجونة والثالث على أحدى الكمائن قبل هروبه وآخر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر 365