جنح البحر الأحمر تؤيد قرار حبس 4 من مختطفى طفل الغردقة 15 يوما

أيدت محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار معتز الزهرى رئيس المحكمة، وأمانة سر عماد إيليا، تأييد قرار الحبس 15 يوما لأربعة من مختطفى طفل الغردقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ترجع أحداث الواقعة للأسبوع الماضى بعدما ألقت مباحث الغردقة على 6 أشخاص بعد خطفهم طفل بالغردقة وتخبأته بمركز قطور بالغردقة لخلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل التاجر، حيث تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط 4 منهم ثم اثنين آخرين، وتحرير الطفل وعودته لأهله.
تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام، وتم تجديد حبسهم.