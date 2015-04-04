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جنح البحر الأحمر تؤيد قرار حبس 4 من مختطفى طفل الغردقة 15 يوما

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جنح البحر الأحمر تؤيد قرار حبس 4 من مختطفى طفل الغردقة 15 يوما جنح البحر الأحمر تؤيد قرار حبس 4 من مختطفى طفل الغردقة 15 يوما
أيدت محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار معتز الزهرى رئيس المحكمة، وأمانة سر عماد إيليا، تأييد قرار الحبس 15 يوما لأربعة من مختطفى طفل الغردقة.

ترجع أحداث الواقعة للأسبوع الماضى بعدما ألقت مباحث الغردقة على 6 أشخاص بعد خطفهم طفل بالغردقة وتخبأته بمركز قطور بالغردقة لخلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل التاجر، حيث تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط 4 منهم ثم اثنين آخرين، وتحرير الطفل وعودته لأهله.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام، وتم تجديد حبسهم.

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مصر 365