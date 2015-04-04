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السجن 3 سنوات لمهندس إخوانى بتهمة تخريب محطة كهرباء السخنة

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السجن 3 سنوات لمهندس إخوانى بتهمة تخريب محطة كهرباء السخنة السجن 3 سنوات لمهندس إخوانى بتهمة تخريب محطة كهرباء السخنة
قضت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات على مهندس بمحطة كهرباء السخنة، بتهمة الشروع فى إتلاف المحطة، كما برأت المحكمة 7 آخرين من تهمة التخريب.

تعود وقائع القضية رقم 12 لسنة 2015 جنايات عسكرية، لنهاية عام 2014، حيث تم القبض على 4 من المهندسين العاملين بالشركة، وتضم القضية 8 متهمين، بينهم 4 هاربين.

وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على مهندس يدعى "هانى . أ"، بتهمة تخريب وحدة بالمحطة، والشروع فى إتلاف وحدة أخرى وإحداث عجز بالطاقة، يترتب عليه إثارة سخط المواطنين تجاه .

وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة برأت السبعة الآخرين بالقضية لعدم مشاركتهم فى أعمال التخريب ولانقطاع الصلة بينهم وبين المتهم الأول فى القضية، وهو عنصر نشط بالجماعة الإرهابية، كما برأتهم المحكمة من تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية.

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مصر 365

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