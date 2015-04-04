أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المحامين" تستدعى الراقصة صافيناز لسماع شكواها ضد محامى فندق النبيلة

Google+ Print
"المحامين" تستدعى الراقصة صافيناز لسماع شكواها ضد محامى فندق النبيلة "المحامين" تستدعى الراقصة صافيناز لسماع شكواها ضد محامى فندق النبيلة
قررت لجنة الشكاوى بنقابة محامى شمال القاهرة، برئاسة زكريا رضوان وكيل نقابة شمال ورئيس لجنة الشكاوى بالنقابة، استدعاء الراقصة صافيناز ورأفت عدلى، محامى فندق النبيلة، بجلسة 9 مايو المقبل، وذلك على خلفية التحقيق فى الشكوى المقدمة منها ضد محامى فندق النبيلة واتهامها له بمخالفة قانون العمل بمهنة المحاماة، وعمله بالفندق.

وكانت الراقصة صوفينار الشهيرة ب "صافيناز" تقدمت بشكوى لنقابة شمال القاهرة برئاسة محمد عثمان للتحقيق مع محامى فندق النبيلة واتهمته بمخالفة لوائح قانون المحاماة والعمل بملهى ليلى تابع لفندق النبيلة، وأحالتها النقابة للتحقيق أمام لجنة الشكاوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365