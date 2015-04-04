"المحامين" تستدعى الراقصة صافيناز لسماع شكواها ضد محامى فندق النبيلة

قررت لجنة الشكاوى بنقابة محامى شمال القاهرة، برئاسة زكريا رضوان وكيل نقابة شمال ورئيس لجنة الشكاوى بالنقابة، استدعاء الراقصة صافيناز ورأفت عدلى، محامى فندق النبيلة، بجلسة 9 مايو المقبل، وذلك على خلفية التحقيق فى الشكوى المقدمة منها ضد محامى فندق النبيلة واتهامها له بمخالفة قانون العمل بمهنة المحاماة، وعمله بالفندق.

وكانت الراقصة صوفينار الشهيرة ب "صافيناز" تقدمت بشكوى لنقابة شمال القاهرة برئاسة محمد عثمان للتحقيق مع محامى فندق النبيلة واتهمته بمخالفة لوائح قانون المحاماة والعمل بملهى ليلى تابع لفندق النبيلة، وأحالتها النقابة للتحقيق أمام لجنة الشكاوى.