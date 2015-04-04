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رئيس حى شبرا الخيمة يشن حملة لإزالة الباعة من كوبرى مشاة المؤسسة

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فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "كوبرى مشاة ميدان المؤسسة افتتحه "محلب" فى يوليو الماضى تحول سوق للباعة الجائلين، شن المحاسب السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة حملة لإزالة الباعة الجائلين الذين يجلسون أعلى الكوبرى للتيسيير على المواطنين الذين يستخدمون كوبرى المشاة.

وقال المحاسب السيد موسى، إن الحملات مستمرة على جميع المناطق بحى غرب شبرا الخيمة لإزالة الباعة الجائلين وليس من الكبارى فقط وحتى الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أن الباعة الجائلين يقومون بالعودة مرة ثانية بعد كل حملة، ونقوم مرات عديدة بذلك ولكنهم يخالفون القانون ويجلسون من جديد.

اليوم السابع -4 -2015
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كوبرى مشاة ميدان المؤسسة بعد الحملة

اليوم السابع -4 -2015
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المواطنون يسيرون على الكوبرى دون إعاقة من الباعة الجائلين

اليوم السابع -4 -2015
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الكوبرى يخلو من المتسولين والباعة الجائلين


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