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الخارجية : معبر “الطوال” السعودي اليمني مفتوح 24 ساعة للمصريين

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الخارجية : معبر “الطوال” السعودي اليمني مفتوح 24 ساعة للمصريين الخارجية : معبر “الطوال” السعودي اليمني مفتوح 24 ساعة للمصريين

وزارة الخارجية المصرية

قالت وزارة الخارجية، إنه تم الانتهاء من اجراءات وصول عدد من المواطنين المصريين إلى الأراضى ، فور وصول البعثة القنصلية المصرية إلى معبر الطوال الحدودى السعودى مع اليمن، حيث انهت اجراءات كفالتهم مع الجانب السعودى ونقلهم الى مطار الملك عبد العزيز بجدة واصدار أوامر التكليف لشركة للطيران لعودتهم الي مصر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه من المفضل التوجه الى معبر “الطوال” المفتوح على مدار 24 ساعة الي جانب معبرى “الخضراء” و”الوديعة” اللذان يعملان فى الفترة الصباحية فقط.

وحذر  المواطنين المصريين خاصة سائقى الشاحنات من الدخول الى الأراضى اليمينة لخطورة الأوضاع على الجانب اليمنى من الحدود.

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