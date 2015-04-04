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حزب الله اللبناني : الاتفاق النووي الإيراني انتصار لمشروع المقاومة

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حزب الله اللبناني : الاتفاق النووي الإيراني انتصار لمشروع المقاومة حزب الله اللبناني : الاتفاق النووي الإيراني انتصار لمشروع المقاومة

حزب الله

 

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن الاتفاق النووي الإيراني هو انتصار لمشروع المقاومة الذي تقوده إيران.

ورأى قاسم ، في كلمة له السبت أن “الاتفاق النووي الإيراني هو انتصار للحق والثبات وإرادة الشعوب الحرة ومشروع المقاومة الذي تقوده إيران الإسلام، ورفض التبعية للغرب”.

وأضاف “اليوم إيران هي البلد الأكثر إضاءة في منطقتنا لأنها أحيت العزة والاستقلال ودعمت خيارات شعوب المنطقة، وهي رمز وعنوان المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي والإرهاب التكفيري”.

وأشار إلى أن أخطأت “خطأ استراتيجيا بعدوانها على اليمن، كان عليها أن تترك الشعب اليمني لخياراته”.

وقال “نحن نعتبر أن أمن الخليج مطلب محق ولكن أمن الخليج يكون بالاستقرار والتفاهم مع إيران وليس بالتخريب والعدوان وإثارة الفتنة المذهبية ومحاولة تخريب البلدان وقتل الأبرياء”.

ورأى أنه ” لا إمكان لنجاح العدوان على اليمن، وسينتصر الشعب اليمني” ، مشيراً الى “أن السعودية ستخسر كثيرا “.

يذكر ان السعودية اعلنت عن انطلاق عملية عاصفة الحزم في السادس والعشرين من الشهر الماضي لمواجهة مجموعات الحوثيين في اليمن بناء على طلب رئيسها عبد ربه منصور هادي للقضاء على “الانقلاب” الحوثي الذى سيطر على معظم مفاصل الدولة بالقوة المسلحة.

وتشارك السودان و والاردن والمغرب اضافة إلى قطر والامارات والكويت والبحرين.

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