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الكاثوليك يحتفلون بعيد القيامة المجيد غداً

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الكاثوليك يحتفلون بعيد القيامة المجيد غداً الكاثوليك يحتفلون بعيد القيامة المجيد غداً

الأب رفيق جريش

تحتفل الطوائف الكاثوليكية فى العالم بعيد القيامة المجيد، غداً الأحد، طبقًا للتقويم الغربى وتقام القداسات الإلهية إحتفالاً بالعيد، مساء اليوم وغداً الأحد.

كما تحتفل طائفة الأرمن الكاثوليك بالعيد اليوم وغداً ، بإقامة الصلوات والقداسات برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك.

وأوضح الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية فى ، أن كل كنائس الأقباط الكاثوليك بمصر تحتفل بالعيد طبقا للتقويم الشرقى على أن تقام القداسات مساء السبت والأحد القادمين.

ولفت جريش إلى أن كنيستين فقط من الكاثوليك فى مصر وهما كنيستى الزمالك ،والمعادى” للكاثوليك تحتفلان بالعيد غدا لأن شعب الكنيستين من الأجانب.

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