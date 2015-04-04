خالد باطرفى القيادى بالقاعدة فى اليمن يتخذ من قصر محافظ المكلا مقرا

ظهر القيادى بتنظيم القاعدة فى اليمن (تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية) "خالد باطرفى" فى قصر محافظ مدينة المكلا بالجنوب، بعد هروبه من السجن، الذى قضى به 4 سنوات قبل تحريره من قبل تنظيم القاعدة، الذى استغل الظروف الأمنية المتردية ليهاجم السجن المتواجد بإقليم حضرموت وتحرير "باطرفى"، وفقا لما نشره موقع الصحيفة البريطانية التليجراف.

وكان "باطرفى" أميرا بتنظيم القاعدة فى محافظة "أبين" الواقعة بجنوب اليمن قبل القبض عليه وإيداعه بالسجن، الذى حرر منه يوم الخميس، بعد أن قامت قوات تابعة لتنظيم القاعدة بالهجوم على السجن وتحريره.

وظهرت صورة لـ"باطرفى" وهو يقدم بعض الأوامر مستخدما الهاتف فى قصر محافظ المكلا الذى اتخذه مأوى له، وظهرت صورة أخرى له وهو يقف على العلم اليمنى كعلامة على عدم الاحترام متسلحا برشاشة الآلى.

وكان الرئيس اليمنى "عبد ربه منصور هادى" قد حاول تحجيم نشاط تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية بشن هجمات فى المدن التى ينتشر بها أفراد التنظيم، ولكنه لم يكمل هجماته بعد تعرضه للحصار من قبل مليشيات الحوثيين المتعاونة مع قوات الرئيس اليمنى السابق "على عبد الله صالح".

وقال تقرير التليجراف إن هروب "باطرفى" وظهروه فى المكلا تصعيد خطير للأزمة اليمنية، التى قد تشهد صراع قبلى وطائفى دامى بعد وصول مليشيات الحوثيين المحسوبة على الطائفة الشيعية إلى عدن بالجنوب.