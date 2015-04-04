سقوط عاطلين اشتركا مع آخر فى عصابة لسرقة الأكشاك بمدينة نصر

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كل من "محمد.ف.م" 27 سنة عاطل، و"محمد.ع.ع" 20 سنة عاطل، وبحوزة الأول سلاحا ناريا فرد روسى وشروعهما وثالث فر هاربا أثناء الضبط فى سرقة "محمد.ك.ف" 18 سنة عامل بكشك، تحت تهديد السلاح النارى المضبوط بحوزتهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب ويدعى "شعبان.أ".

وبتطوير مناقشتهما اعترفة بتكوينهما والمتهم الهارب عصابة تخصص نشاطها فى سرقة المحال التجارية بذات الأسلوب، وأضافا بارتكابهما حوادث سرقة كمية من البضائع تقدر بمبلغ 17000 جنيه من داخل كشك بمدينة نصر ملك "محمد.م.خ" 58 سنة، وسرقة كمية من البضائع تقدر بمبلغ 15000 جنية من داخل كشك ملك "عباس.ف.ع: 45 سنة، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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