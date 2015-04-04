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القبض على روسيتين تمارسان الدعارة مع مصرى داخل فندق شهير بالزمالك

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ضبط رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، فتاتين روسيتى الجنسية أثناء ممارستهم الدعارة داخل فندق شهير على ضفاف النيل بالزمالك خلال صباح اليوم.

تلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة معلومات باتفاق بعض الفتيات الروسيات منضمات لتنظيم دولى للدعارة يمارسن الجنس الحرام داخل غرف الفندق مقابل 2500 جنيه فى الساعة، بعد استقطابهن والاتفاق معهن على الإنترنت.

وبتقنين الإجراءات نصب المقدم لمقدم وليد بدر والمقدم أيمن حسن والمقدم جاسر الزينى والرائد أحمد وربى، والرائد هيثم صقر والرائد محمد فولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة، أكمنة داخل الفندق وتم ضبطهما أثناء ممارسة الدعارة مع شخص من راغبى المتعة الحرام مصرى الجنسية.

تم التحفظ على الملابس الداخلية للمتهمتين والهواتف المحمولة التى تحوى الكثير من علاقاتهما المشبوهة، وزجاجات خمور و120 يورو و500 جنيه مصرى و50 شيكل إسرائيلى من متحصلات الدعارة، وأمر العميد يحيى مرزوق بالإدارة تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمتين للنيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اليوم السابع -4 -2015
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المتهمة الأولى

اليوم السابع -4 -2015
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المتهمة الثانية


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مصر 365

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