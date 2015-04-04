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آداب الإسكندرية تضبط شبكة دعارة يقودها موظف محكمة

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آداب الإسكندرية تضبط شبكة دعارة يقودها موظف محكمة آداب الإسكندرية تضبط شبكة دعارة يقودها موظف محكمة
تمكنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، من ضبط دعارة يقودها موظف بمحكمة دسوق، يستخدم مسكنه فى الإسكندرية لمزاولة نشاطه بها.

وكانت معلومات وردت للرائد تامر زغلول الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، بقيام "عادل ع ع" بإدارة الشقة سكنه بالطابق الأرضى بعقار ب، طريق الحرية دائرة قسم أول الرمل لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام دون تمييز مقابل أجر مادى يتقاضاه.

وتم استهداف الشقة وضبط بداخلها كل من "عادل ع ع" 53 سنة موظف بمحكمة دسوق الجزئية مقيم قلين – محافظة كفر الشيخ، وله محل إقامة آخر بالعقار 657 طريق الحرية، دائرة قسم أول الرمل، و"هند ف ه" 30 سنة دون عمل السابق اتهامها فى 10 قضايا آداب عامة، ومحكوم عليها فى القضية جنح ثان المنتزه "تحريض على الفسق" حضورى بالحبس لمدة شهر والقضية جنح أول العامرية "تحريض على الفسق" حضورى بالحبس لمدة أسبوع، و"منى ف م" 34 سنة دون عمل "ممارسة دعارة"، و"رمضان ر م" 31 سنة "راغب متعة – تلبس" ، وضبط داخل الشقة مبلغ 300جنيه و4 هواتف محمولة و2 واقى ذكرى وزجاجة ويسكى. وتحرر المحضر جنح أول الرمل وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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