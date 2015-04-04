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الأمن الوطنى يضبط 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس

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الأمن الوطنى يضبط 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس الأمن الوطنى يضبط 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس
ألقى ضباط الأمن الوطنى فى السويس اليوم القبض على 4 من قيادات جماعة الإخوان فى السويس بتهمة تمويل العمليات التخريب ومحاولات استهداف قوات الشرطة فى السويس وحرق السيارات التابعة للجهات الحكومية.

كانت التحريات والمعلومات الأمنية توصلت إلى قيام المتهمين الأربعة بالاشتراك بالتخطيط والتمويل للعمليات الإرهابية فى السويس والتى تستهدف حرق وإتلاف المركبات العامة ومحولات الكهرباء، واستهداف سيارات الشرطة، وسيارات الضباط وأسرهم.

وكشفت المعلومات الأمنية تورط المتهمين الأربعة فى عمليات تخريب وحرق 9 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول.

وأشار مصدر أمنى إلى أن المتهمين هم “خالد. ص. أ" والملقب بــ"الدكتور" لقيامه بالتخطيط للعمليات وتحديد أوقات التنفيذ ومهام كل فرد مشارك فيها، و"على. ح" و"هانى. د" و"شوقى. ج" والذين يوفرون الأسلحة والمواد الحارقة ويمدوا بها العناصر الإرهابية المنفذة للعمليات.

وقال المصدر إن مناقشة المتهمين كشفت أنهم يستغلون أموال القيادى الإخوانى المحبوس "أحمد مراد" الملقب بـ"خيرت الشاطر السويس" لما كان ينفقه من أموال لدعم الجماعة وأفرادها خلال الثورة عن طريق بناء وحدات سكنية وأثاث بيعه لهم بالقسط، زاد نشاطه عقب تولى محمد مرسى رئاسة ، واستغل أمواله بعد 30 يونيو فى العمليات التخريبية فى السويس.

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مصر 365

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